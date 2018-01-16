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أوروبا تتجه لرفع الإمارات من قائمة سوداء لملاذات ضريبية

المصدر: العربية.نت
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أفادت وثائق خاصة بالاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أن ثماني مناطق مدرجة حالياً على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، سيتم رفعها سريعا من القائمة بعدما تعهدت بتغيير قواعدها الضريبية.

ومن المقرر رفع كل من "بنما" و"كوريا الجنوبية" و"الإمارات" و"باربادوس" و"جرينادا" و"ماكاو" و"منغوليا" و"تونس" من القائمة، بحسب ما أوصى به المسؤولون بالاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن مناقشة الاقتراح سيتم في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتبناه وزراء مالية دول الاتحاد حين يلتقون الأسبوع المقبل في بروكسل لإجراء محادثات شهرية.

كلمات دالّة

#الإمارات, #ملاذات ضريبية, #اقتصاد, #أسواق مال

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