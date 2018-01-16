الذهب مستقر قرب أعلى مستوى 4 أشهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتظل قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى سعر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1340.98 دولار للأونصة بعد أن بلغ أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولار أمس الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1340.80 دولار للأونصة.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى انتل اف.سي ستون "الذهب يرتفع على ما يبدو بفعل ارتفاع توقعات التضخم وتراجع حاد في الدولار.

"لسنا واثقين من قدرة الذهب على الصمود في بيئة العائد المرتفع خلال 2018 لاسيما إذا عكس الدولار اتجاهه في نهاية المطاف. إضافة إلى ذلك لا نتوقع استمرار الطفرة الأخيرة في التضخم الأميركي."

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1123.10 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1138 دولارا. يشهد المعدن موجة صعود مستدام بفعل ما يقول المحللون إنه الطلب المرتفع من صناعة السيارات وسط نقص في المعروض.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 17.24 دولار للأونصة. كان المعدن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 17.42 دولار يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 993.20 دولار بعد أن لامس أقوى سعر له منذ 11 سبتمبر أيلول عند 1001.40 دولار يوم الاثنين.