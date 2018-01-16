الصين تضرب "بيتكوين".. وخسائر بالمليارات

هوت أشهر العملات الرقمية "بيتكوين" إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر لما دون الـ12 ألف دولار مع بدء استهداف الصين تطبيقات الجوال والمنصات المستخدمة في التداول على الإنترنت.

يأتي ذلك بعد مناقشة حكومة كوريا الجنوبية قبل أيام كيفية احتواء "هوس" العملات الافتراضية المتنامي في البلاد التي تمثل نحو 12% من سوق العملات الرقمية عالميا.

واجتاحت الخسائر عشرات العملات الرقمية وهوت معظمها بنسب تتراوح بين 16 و29%. كما هوت عملة إيثيروم بأكثر من 20%.

وبحسب ما طالعت "العربية.نت" على موقع Coinmarketcap.com دفعت هذه الخسائر عملة بيتكوين إلى تكبد خسائر قاسية لتهوي لأدنى مستوياتها منذ 5 ديسمبر الماضي، عند 12.120 ألف دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الصينية تعتزم حظر الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة في العملات الرقمية.

ويستهدف المسؤولون في الصين أيضا الأشخاص الذين يقدمون خدمات التداول والبنى التحتية الأخرى لأسواق العملات الرقمية، والتي تسمح بإجراء صفقات أصغر بين الأفراد.

يذكر أن حملة الصين على العملات الرقمية كانت قد بدأت العام الماضي، عبر منع إصدار العملات الرقمية في البلاد.

كما تم استهداف البورصات المحلية وأخبرتهم الحكومة بوقف التداول في العملات الرقمية، كما نظرت الحكومة مؤخرا في إيقاف تعدين العملة الرقمية الأشهر عالميا "بيتكوين".