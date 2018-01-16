اليورو مستقر قرب ذروة 3 سنوات والدولار يصعد أمام الين

استقر اليورو اليوم الثلاثاء في توقف لالتقاط الأنفاس بعد صعود قوي بفعل حالة التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو وتكهنات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

وتعززت تلك التوقعات أمس الاثنين بتصريحات من أردو هانسون، رئيس البنك المركزي الأستوني الذي أبلغ صحيفة ألمانية أن البنك المركزي الأوروبي قد ينهي برنامج شراء السندات البالغ 2.55 تريليون يورو في خطوة واحدة بعد سبتمبر أيلول إذا مضى تطور الاقتصاد والتضخم على النحو المتوقع حاليا.

وبلغ أحدث سعر لليورو 1.2263 دولار ليظل قرب ذروة يوم الاثنين البالغة نحو 1.2296 دولار وهو أقوى سعر للعملة منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وقال متعاملون إنهم يتوقعون أن يظل اليورو قويا في المدى القريب.

وقال ستيفن إينس مدير التداول في آسيا-المحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة مشيرا إلى مكاسب اليورو في الفترة الأخيرة "السوق ستواصل هذا التوجه."

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 90.509 مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات 90.279 المسجل يوم الاثنين.

وارتفعت العملة الأميركية 0.4% أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.93 ين لتبتعد عن أقل سعر في أربعة أشهر 110.32 ين المسجل يوم الاثنين أيضا.