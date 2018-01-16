بدء إدراج وتداول "صندوق المشاعر ريت" الخميس المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق المشاعر ريت اعتباراً من يوم الخميس 01/05/1439 هـ الموافق 18/01/2018 بالرمز 4337 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

يذكر أن صندوق "المشاعر ريت" هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ الحجم المستهدف للصندوق 572.4 مليون ريال، وتم الشهر الماضي طرح 57.24 مليون وحدة وبسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة الواحدة.