داو جونز الأميركي يقفز لـ 26 ألف نقطة للمرة الأولى

تخطى المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة، مدعومة بأرباح قوية من يونايتد هيلث وسيتي جروب ساعدت في رفع المعنويات.

وقفز داو جونز 198.99 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 26002.18 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.76 نقطة، أو 0.50 بالمئة إلى 2800 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 45.95 نقطة، أو 0.63 بالمئة إلى 7307.01 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.