الريال اليمني يقفز 15% بدعم من الوديعة السعودية

قفز الريال اليمني أمام الدولار الأميركي بنحو 15% فور إعلان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهاته بإيداع ملياري دولار، كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في اليمن، ودعم سعر صرف الريال.

وقد ارتفع الريال اليمني في عدن ليسجل الدولار 453 ريالا بعد أن وصل سابقا إلى 520 ريالا في السوق السوداء.

وأكدت الحكومة السعودية اهتمام المملكة برفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدتَه لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وأشارت الحكومة السعودية، إلى ما تقوم به المليشيات المتمردة من نهب ممتلكات الدولة اليمنية، والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية، وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرف العملة اليمنية وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.

وبهذا الدعم الجديد، يصبح مجموع ما قدمته السعودية كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار.