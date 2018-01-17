العملة الرقمية بتكوين تتراجع دون الـ10 آلاف دولار

تراجعت العملة الرقمية بتكوين دون الـ10 آلاف دولار لتلامس 9,879.27 دولار في تمام 2:19 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكانت عملة البيتكوين الرقمية قد تراجعت بـ28% إلى دون مستوى 10 آلاف دولار على منصة التداول Coinbase وذلك لفترة قصيرة صباح اليوم الأربعاء، قبل أن ترتد وترتفع إلى مستوى 11 ألف دولار، لتكسر حاجز الـ10 آلاف دولار هبوطاً من جديد.

ورغم هذه التراجعات الحادة للعملة الرقمية يبقى سعرها أكثر من عشرة أضعاف سعرها قبل عام.. خصوصا وقد بلغت مستويات مرتفعة جدا وقياسية في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، هبطت عملة Ethereum الرقمية بأكثر من 30% إلى أقل من ألف دولار في حين تراجعت عملة ripple الرقمية إلى دون الدولار الواحد.

وتأتي هذه الانخفاضات الحادة في أسعار العملات الرقمية بضغط من تفاقم قلق المستثمرين والحكومات من التداول بالعملات الرقمية. فالصين تصعد رقابتها على التداول بالعملات الرقمية، وكوريا الجنوبية تدرس حظر التداولات عليها، والولايات المتحدة حذرت من استخدامها لإخفاء أنشطة غير مشروعة.

تخطط السلطات الصينية لتوسيع حملتها المكثفة على صناعة العملات الرقمية بدءاً من عمليات التشفير المحلية انتهاء بأسواق تداول هذه العملات ومن بينها البورصة الأشهر عالمياً binance.

ومن المرتقب أن تتعدد أساليب استهداف صناعة العملات الرقمية، إلا أنه وحتى الآن لم تنته السلطات من تحديد طريقة التعامل مع هذه السوق، إلا أن مواقع متخصصة نشرت أمس تقريرا صادرا عن الحكومة بهذا الخصوص.

وأشار التقرير الذي نسب إلى شخص لم يتم نشر اسمه، وهو مقرب من المجموعة المتخصصة في مجال معالجة المخاطر المالية على الإنترنت، والتي تعتبر أكبر هيئة تنظيمية للتعاملات المالية عبر الإنترنت في البلاد. حيث لم تحدد السلطات هذه المنصات أو طريقة تنفيذ حملاتها المكثفة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف عن اسمها أمس أن المسؤولين سيمنعون الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة المركزية، وسيستهدفون الأشخاص الذين يقدمون عروضا لبيع العملات بكميات كبيرة.