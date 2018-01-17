اليورو يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 سنوات

هبط اليورو نحو 0.5% اليوم الأربعاء بعد أن ارتفع إلى مستوى جديد هو الأعلى في ثلاثة أعوام فوق 1.23 دولار، في الوقت الذي كثف فيه بعض المستثمرين رهاناتهم على صعود العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من أن المخاوف التي أبداها بعض صانعي السياسات هذا الأسبوع أدت إلى انحسار التفاؤل بصفة عامة.



وفي انعكاس للقلق الواضح بين بعض صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن قوة اليورو، تشجع المستثمرون على الاتجاه إلى البيع لجني الأرباح بعد تصريحات عن أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة "ليس مفيد" أدلى بها إيفالد نوفوتني، وهو أحد صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

جاء ذلك قبل اجتماع بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.



وتلقت موجة ارتفاع اليورو دعما جديدا من ضعف الدولار بصفة عامة وزيادة التفاؤل بشأن التوقعات للاقتصاد الأوروبي في 2018، بعد أن ربحت العملة الأوروبية الموحدة ما يزيد على 10% العام الماضي.



وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في الجلسة عند1.2323 دولار في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع 0.44 % إلى 1.2210 دولار.



وزاد الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7970 دولار أميركي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة بلغت 0.1 % إلى 0.7260 دولار أميركي.