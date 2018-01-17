بيتكوين تتماسك بعد هبوطها لأقل من 10 آلاف دولار

هبطت عملة البيتكوين الرقمية بـ28% إلى دون مستوى 10 آلاف دولار على منصة التداول Coinbase وذلك لفترة قصيرة، قبل أن ترتد وترتفع إلى مستوى 11 ألف دولار.

ورغم هذه التراجعات الحادة للعملة الرقمية يبقى سعرها أكثر من عشرة أضعاف سعرها قبل عام.. خصوصا وقد بلغت مستويات مرتفعة جدا وقياسية في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، هبطت عملة Ethereum الرقمية بأكثر من 30% إلى أقل من ألف دولار في حين تراجعت عملة ripple الرقمية إلى دون الدولار الواحد.

وتأتي هذه الانخفاضات الحادة في أسعار العملات الرقمية بضغط من تفاقم قلق المستثمرين والحكومات من التداول بالعملات الرقمية. فالصين تصعد رقابتها على التداول بالعملات الرقمية، وكوريا الجنوبية تدرس حظر التداولات عليها، والولايات المتحدة حذرت من استخدامها لإخفاء أنشطة غير مشروعة.