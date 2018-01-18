الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات أميركية قوية

تراجع الذهب اليوم الخميس مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1326.11 دولار للأونصة. ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وفي الجلسة السابقة انخفض الذهب 0.8% مسجلا أكبر خسارة يومية له بالنسبة المئوية منذ السابع من ديسمبر كانون الأول.



وتراجع الذهب في العقود الآجلة الأميركية تسليم فبراير شباط 0.9% إلى 1326.60 دولار للأونصة.



وزاد الإنتاج الصناعي الأميركي أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول حيث عزز الطقس البارد غير المعتاد في نهاية الشهر الطلب على التدفئة لكن إنتاج الصناعات التحويلية لم يزد إلا قليلا مما ينبئ بنمو متوسط للقطاع الصناعي.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.33% إلى 90.844 بعدما سجل 90.113 أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر كانون الأول 2014.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 16.99 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.4% إلى 1110.99 دولار للأونصة.



وانخفض البلاتين 0.1% إلى 996.20 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1006.60 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.