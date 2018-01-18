كوريا الجنوبية تدرس إغلاق منصات تداول للعملات الرقمية

تدرس كوريا الجنوبية خيار إغلاق جميع منصات التداول بالعملات الرقمية أو إغلاق تلك التي تخالف القوانين.

من جهته، أعلن محافظ المركزي في كوريا الجنوبية أن العملات الرقمية المشفرة ليست عملات قانونية ولا تستخدم كذلك الآن.

وضغطت هذه التصريحات على البيتكوين حيث هوت أكبر العملات الرقمية بنحو 18% أمس الأربعاء.

يذكر أنه منذ تصريحات حكومة كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي عن احتمال إغلاق منصات تداول العملات الرقمية والتحذيرات من حكومات دول عديدة، تواجه العملات الرقمية موجات تراجع كبيرة على مختلف منصات التداول، وهو ما يعتبره بعض المحللين تصحيحاً محتماً للسوق في حين يعتبره البعض الآخر بداية انفجار فقاعة.