الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل مخاوف محلية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأميركية، لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1332 دولارا للأونصة. وكان المعدن الأصفر لامس يوم الخميس أدنى مستوياته منذ 12 يناير/ كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1332 دولارا.

وهبطت العملة الأميركية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.406 اليوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.01 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 1001.74 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.8% مسجلا 1107 دولارات للأونصة.