بورصة مصر تزحف صوب 16 ألف نقطة بعد مكاسب أسبوعية قوية

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع، وسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى على الإطلاق مقترباً من مستوى 15500 نقطة.

وجاءت الارتفاعات مدعومة بموجة شراء قوية من قبل المتعاملين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع في إطار عمليات جني أرباح طفيفة بعد موجة صعود قوية في بداية الأسبوع.

وشهد قطاعا الخدمات المالية والبتروكيماويات نشاطاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع، فضلاً عن بعض أسهم قطاع الإسكان وقطاع السياحة والتي حققت ارتفاعات جيدة خلال الجلسات الماضية.

كما قفزت أحجام التداول مع دخول سيولة جديدة إلى السوق، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، ما أدى إلى ارتفاع جماعي في معظم الأسهم والمؤشرات بعد فترة من تبادل الأدوار في الأسهم والمؤشرات.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 14.7 مليار خلال تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.73% بعدما ارتفع من مستوى 847.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 861.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.06% بعدما أضاف نحو 163 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 15248 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 15411 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.2 مليار سهم، بقيمة 4.2 مليار جنيه، مسجلاً أعلى قيمة تداول منذ نوفمبر 2017.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.03% في أسبوع عند مستوى 79.12 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 290.7 مليون جنيه، بحجم تداولات بلغ نحو 3.7 مليون سهم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.58%، مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 850 نقطة خلال إقفال الأسبوع الماضي ليسجل نحو 855 نقطة بنهاية تعاملات جلس أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 1.04%، مضيفاً نحو 21 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2016 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2037 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي 1.7 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 1.7 مليار جنيه و6.8 مليون جنيه على التوالي.