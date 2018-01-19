تيريزا ماي تؤكد: لندن ستبقى أهم مركز مالي عالمي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تعتقد أن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت ماي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور بريطانيا "أظن أن سيتي أوف لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا. تلك مزية ليست فقط في مصلحة المملكة المتحدة، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا وفي مصلحة النظام المالي العالمي".

وقفز الجنيه الإسترليني، يوم أمس الخميس، فوق مستوى 1.39 دولار للمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف 2016، ويتجه لتسجيل خامس أسبوع على التوالي من المكاسب أمام العملة الأميركية فيما ستكون أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف 2014 .

وصعد الإسترليني 0.5% إلى 1.3903 دولار عند أعلى مستوى له في الجلسة قبل أن يتراجع إلى 1.3887 دولار.

ويقول بنك إم.يو.إف.جي الياباني، إنه يتوقع أن يجري تداول الإسترليني حول 1.47 دولار بحلول نهاية العام.

وسجلت العملة البريطانية مكاسب بلغت أكثر من 5% مقابل الدولار على مدى الشهرين الماضيين مدعوما بنجاح بريطانيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول في تأمين اتفاق لدفع محادثات الخروج من الاتحاد قدما إلى مناقشات حول فترة انتقالية والتجارة بين الجانبين بعد طلاقهما.