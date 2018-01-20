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الشركات الاستهلاكية تعزز مكاسب الأسهم الأميركية

المصدر: نيويورك - رويترز
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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية وغير عابئة بإغلاق محتمل للحكومة الاتحادية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 53.91 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 26071.72 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 12.27 نقطة، أو 0.44 بالمئة ليغلق عند 2810.30 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 40.33 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 7336.38 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وناسداك 1.04 بالمئة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 0.86 بالمئة.

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