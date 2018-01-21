ارتفاع أعداد المستثمرين بالأسهم الإماراتية لـ1.8 مليون

جذبت أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام 2017 أكثر من 13767 مستثمراً جديداً، حيث أصدرت إدارة سوق دبي المالي 6013 رقما مستثمرا العام المنصرم، كما أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية 7754 رقما مستثمرا جديدا، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة السوقين.

وأظهرت البيانات أن السوقين أصدرا خلال العام المنصرم نحو 12145 رقما مستثمرا جديدا للأفراد و1622 رقما مستثمرا للمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي من مشاركة المستثمرين في طرحي إعمار للتطوير في دبي وأدنوك للتوزيع في أبوظبي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد وصل إجمالي عدد المستثمرين من أفراد ومؤسسات في السوقين نحو 1.8 مليون مستثمر، حيث بلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي نحو 841.1 ألف مستثمر، كما وصل عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي إلى نحو 965 ألف مستثمر.

وأصدر سوق دبي المالي خلال العام الماضي نحو 4964 رقما مستثمرا للأفراد و1049 رقماً للمؤسسات. وفي سوق أبوظبي، فقد تم إصدار 7181 رقما مستثمرا للأفراد و573 للمؤسسات خلال عام 2017.

وعلى صعيد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي حسب الجنسيات في 2017، أصدر السوق 2827 رقما مستثمرا إماراتيا و1843 رقما مستثمرا أجنبيا و951 رقماً للمستثمرين العرب و392 رقماً للمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ومن الجنسية العربية، انضم إلى سوق دبي في 2017 نحو 314 مستثمراً من الجنسية الأردنية و196 مستثمراً مصرياً و116 مستثمراً سورياً و72 مستثمراً لبنانياً 91 مستثمراً فلسطينياً و70 مستثمراً يمنياً، ومن الجنسية الخليجية، انضم 117 مستثمراً كويتياً و135 مستثمراً سعودياً و41 مستثمراً بحرينياً و79 مستثمراً عمانياً.

ومن الجنسية الأجنبية، انضم لسوق دبي نحو 447 مستثمراً هندياً و286 مستثمراً أميركيا و154 مستثمراً كندياً و130 بريطانياً و138 مستثمراً باكستانياً و61 مستثمراً أسترالياً.