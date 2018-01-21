سوق السعودية تبدأ قبول الأوامر خارج حدود التذبذب اليومي

تبدأ شركة السوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من اليوم بتعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي.

وسوف يتم تطبيق الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي على كل من سوق الأسهم الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة، والصناديق العقارية المتداولة، ويستثنى من ذلك سوق الصكوك والسندات.

وسيتمكن المستثمر من إدخال أوامر بيع أعلى من حد التذبذب اليومي، وإدخال أوامر شراء أقل من حد التذبذب الأدنى اليومي، وسيتم الاحتفاظ بالأوامر المدخلة في سجل الأوامر حتى تنفيذها أو انتهاء صلاحيتها أو إلغائها.

أبرز الأهداف

ولكن ما هو الهدف من تطبيق الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي بالأسواق؟

أولا – تمكين سجلات أوامر السوق المالية السعودية "تداول" من الحصول على عمق السوق الكامل.

ثانيا- إعطاء حرية أكبر في وضع أوامر مسبقة إما شراء أو بيع خارج حدود التذبذب اليومي.

ثالثا- مواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق العالمية.

يذكر أن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تحدث أي تغيير على حدود التذبذب اليومي.

خدمة الحفظ المستقل

كما تبدأ "تداول" باعتماد قواعد السوق والإجراءات الخاصة بالنسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل حيث سيتمكن المستثمرون المؤسساتيون محلياً وعالمياً من الحصول على حدود أفضل للتداول.

وسيتم إطلاق خدمة جديدة اختيارية تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.