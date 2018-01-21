وزير: مصر تسعى لطرح 10 شركات حكومية بالبورصة بـ18 شهرا

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجارحي أن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد".

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات او الحصيلة المتوقعة.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.