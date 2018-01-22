أسهم اليابان تسجل مكاسب طفيفة عند الإغلاق

حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بفضل الأداء القوي لشركات الأوراق المالية والتأمين الذي عوض خسائر القطاعات المرتبطة بالمواد ومن بينها شركات التجارة وإنتاج الصلب والشحن.



واستقر المؤشر نيكي القياسي عند 23816.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% لينهي الجلسة عند 1891.92 نقطة.



وارتفع سهم نومورا هولدنجز 0.7% ودايوا سيكيوريتيز جروب 1.1% وتي آند دي هولدنجز 1.6%.



وسجلت شركات الشحن أسوأ أداء وفقد مؤشر القطاع 1.6%، يليه قطاع المعادن غير الحديدية وقطاع شركات صناعة الصلب اللذان هبطا بنسبة تتجاوز 0.8%.