الذهب يتراجع مع تعافي الدولار بعد إغلاق الحكومة بأميركا

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع استعادة الدولار قوته بعد نزوله في وقت سابق بفعل توقف أنشطة الحكومة الأمريكية في حين مازال المستثمرون في حالة ترقب.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1329.75 دولار للأونصة. وخسر المعدن الأصفر 0.5% في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي مسجلا أول خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1329.30 دولار للأونصة.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1% إلى 90.626، بعد هبوطه نحو 0.5% إلى 90.155.



وقال محللون لدى ايه.ان.زد في مذكرة "في حين ليس من المتوقع أن يستمر إغلاق الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة طويلا فإن المتعاملين يزدادون قلقا من تأثيره على الاقتصاد".



وتراجع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.97 دولار للأونصة.



ولم يسجل البلاتين تغيرا يذكر ليستقر عند 1012 دولارا للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1015.20 دولار للأونصة يوم الجمعة.



وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1106 دولارات للأونصة، بعدما لامس مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي عند 1138 دولارا للأونصة.