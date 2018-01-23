الين يهبط مع تبدد التوقعات بإنهاء المركزي برامج التحفيز

نزل الين الياباني اليوم الثلاثاء بعد تصريحات من محافظ بنك اليابان المركزي أخمدت التوقعات بأن يحذو البنك حذو بنوك مركزية أخرى تقلص برامج التحفيز النقدي بينما عوض الدولار خسائره بعد استئناف الحكومة الأميركية أنشطتها.



ونزلت العملة اليابانية إلى 111.15 ين مقابل الدولار بانخفاض نسبته 0.2 % عن مستوى الإغلاق في الولايات المتحدة بعد أن أكد محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا التزامه بالتيسير النقدي ، وقال إن مستوى التضخم المستهدف لم يتحقق بعد.



وجاءت التصريحات بعد أن توصل مجلس الشيوخ الأميركي لاتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الذي استمر ثلاثة أيام مما ساهم في تعافي الدولار من خسائره السابقة إلا أن الدولار ظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات نتيجة مخاوف من أن يفقد ميزته بالنسبة للعائدات.



وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 90.49، وهو لا يبعد كثيرا عن أقل مستوى في ثلاث سنوات البالغ 90.104 الذي لامسه في 17 يناير كانون الثاني.



وسجل اليورو 1.2277 دولار ليعزز الاتجاه الصعودي بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.2323 دولار في 17 يناير كانون الثاني أيضا.



وسجل الاسترليني أعلى مستوى فيما بعد الاقتراع بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي عند 1.4005 دولار بفضل تفاؤل بتوصل بريطانيا لاتفاق انفصال مرضٍ مع الاتحاد الأوروبي.