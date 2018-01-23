هذه أبرز إصدارات الصكوك في السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية مساء أمس انتهاء استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي الخامس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وكشفت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال.
وهذه أبرز إصدارات الصكوك في السعودية :
أبريل2017 صكوك دولية
إصدار9 مليارات دولار
طلبات33 مليار دولار
تغطية %366
يوليو2017 صكوك محلية (الطرح الأول)
إصدار17 مليار ريال
طلبات 51 مليار ريال
تغطية %300
أغسطس 2017 صكوك محلية (الطرح الثاني)
إصدار 13 مليار ريال
طلبات 38 مليار ريال
تغطية %295
سبتمبر 2017 صكوك محلية (الطرح الثالث)
إصدار 7 مليارات ريال
طلبات 24 مليار ريال
تغطية %350
أكتوبر 2017 صكوك محلية (الطرح الرابع)
إجمالي 21.5 مليار ريال
الإضافة الأولى على الطرح الرابع
إصدار 6.7 مليار ريال
طلبات 19.8 مليار ريال
التغطية %296
الإضافة الثانية على الطرح الرابع
إصدار 4.8 مليار ريال
طلبات10.3 مليار ريال
التغطية %216
يناير 2018
إصدار 5.85 مليار ريال