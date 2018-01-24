أميركا تحث لبنان على إبعاد حزب الله عن النظام المالي

قال مسؤول أميركي في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، إن لبنان يجب أن يبعد جماعة حزب الله المدعومة من إيران عن القطاع المالي، وذلك بعد أسبوعين من بدء واشنطن مساعي جديدة لتجفيف منابع التمويل العالمية للجماعة.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، خلال زيارة للبنان لمدة يومين "نحث لبنان على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا يكون حزب الله جزءا من القطاع المالي".

وجاء في بيان من سفارة الولايات المتحدة في لبنان أن بيلينجسلي "أكد كذلك أهمية التصدي لأنشطة إيران السلبية في لبنان".

ويقول المسؤولون الأميركيون إن تمويل حزب الله لا يأتي من إيران فحسب، بل من شبكة عالمية من أشخاص ورجال أعمال ومن عمليات غسيل الأموال.

وخلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وشخصيات مصرفية وسياسية أخرى، قال بيلينجسلي، إن الحكومة الأميركية ملتزمة بالعمل مع لبنان لحماية نظامه المالي، ودعم "لبنان قوي ومستقر ومزدهر".

وقال المسؤول الأميركي أيضا إن واشنطن ستساعد لبنان في حماية نظامه المالي من تنظيم داعش ومتشددين آخرين.