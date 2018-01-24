تحذيرات جديدة من الاستثمار في "بيتكوين" بعد هبوطها 12%

تلقى المستثمرون في العملات الرقمية المشفرة تحذيراً جديداً من مخاطر الاستثمار فيها، وذلك في أعقاب استمرار الهبوط في أسعارها وتسجيل "بيتكوين" هبوطاً حاداً يومي الاثنين والثلاثاء تجاوز الـ12%، لتعاود بذلك العملة الرقمية المشفرة فقدان الارتفاع الذي سجلته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء التحذير الجديد على لسان رئيس مجلس إدارة بنك "يو بي أس" السويسري أكسل ويبر الذي قال في تصريحات نقلتها الصحف البريطانية واطلعت عليها "العربية نت" إن ما شهدته العملات الرقمية خلال الفترة الماضية كان مجرد أعمال مضاربية تتسم بالمخاطر، وأضاف: "إنها ليست الاستثمار الذي ننصح به".

وهوت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" خلال 24 ساعة فقط يومي الاثنين والثلاثاء بنسبة تجاوزت الـ12% لتعاود الهبوط مجدداً الى ما دون العشرة آلاف دولار خلال تداولات الثلاثاء قبل أن ترتد مجدداً وتستقر فوق العشرة آلاف دولار ودون الـ11 ألفاً، بحسب ما تابعت "العربية نت".

وقال ويبر إن "عُملاء التجزئة الذين ليس لديهم فهم كامل لهذه المنتجات يتوجب حمايتهم منها، لأنه في حال تأثرت هذه الفئة من العملاء في المستقبل بهذه المنتجات فان السؤال سوف يكون مجدداً عن البنك الذي باع لهم هذه المنتجات ومن ثم يُصبح اللوم على البنوك من جديد بشأن ما سيحدث".

وتأتي تعليقات المسؤول الأول والأكبر في بنك "يو بي أس" السويسري في أعقاب تصريحات سابقة للملياردير العالمي المشهور ورجل الأعمال المعروف وارن بافيت التي قال فيها إنه "لن يستثمر في العملات الرقمية المشفرة مطلقاً على الرغم من ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2000% خلال العام الماضي 2017 وحده".

في هذه الأثناء، أصدرت شركة "إرنست أند يونج" للاستشارات تحذيراً آخر الاثنين الماضي قالت فيه إن "عروض العملة الأولية" أو ما يُسمى (ICO) والتي يتم بموجبها بيع وجمع العملات الرقمية المشفرة يمكن أن تكون عرضة للجريمة الالكترونية.

وقالت "إرنست أند يونج" إن قراصنة الكترونيون تمكنوا من سرقة ما قيمته 400 مليون دولار من أصل عمليات بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار أميركي، وإن عمليات قرصنة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار تحصل شهرياً.

وكانت العملات الرقمية المشفرة قد سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي حيث بدأ العام 2017 وسعر الـ"بيتكوين" دون الألف دولار أميركي، لكن هذه العملة الرقمية تجاوزت في شهر ديسمبر من العام نفسه مستوى الـ19 ألف دولار لأول مرة في تاريخها مسجلة أعلى المستويات، قبل أن تعاود الهبوط.