لهذه الأسباب.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، الأربعاء، بعدما رحب مسؤول أميركي بتراجع الدولار وفي ظل إقبال المستثمرين على التحوط من الضبابية.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى جديدا هو الأدنى في 3 سنوات بعدما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن انخفاض الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1350.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 1%، إلى 1349.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلمة يوم الجمعة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، ويخشى المستثمرون أن يستغل كلمته في الإشارة إلى موقف أكثر ميلا لسياسات الحماية التجارية.

كما تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة الأميركية في مارس.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع الفائدة الأميركية كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 %، إلى 17.23 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في 3 أسابيع ونصف الأسبوع عند 16.73 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.4 %، إلى 1010.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.9 %، إلى 1101.47 دولار للأوقية.