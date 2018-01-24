مؤشر الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء بفعل المخاوف المتنامية من أن ميزة العائد على العملة الأميركية ستبدأ في التراجع في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية كبيرة صوب التخلي عن سياساتها التحفيزية الضخمة.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014. وانخفض في أحدث التعاملات 0.2% إلى 89.935.



ونزل الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت الناخبين في بريطانيا في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ومقابل الين، انخفض الدولار لما دون حاجز 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر.



وتلقى الين دعما في الأسابيع الأخيرة بعد أن قلص بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر مما أثار تكهنات بخروج نهائي من تحفيزه النقدي الضخم.



وارتفع اليورو إلى 1.2335 دولار وهو أقوى مستوياته منذ ديسمبر 2014 وصعد في أحدث سعر له 0.2% إلى 1.2318 دولار.



وزاد الاسترليني 0.2% إلى 1.4023 دولار. ولامس الاسترليني في وقت سابق مستوى 1.4049 دولار.



وارتفعت العملة البريطانية في الآونة الأخيرة وسط تنامي التفاؤل بشأن فرص بريطانيا في إبرام اتفاق موات للخروج من الاتحاد الأوروبي.