"سولار كوين" عملة مشفرة.. لكنها صديقة للبيئة

الجميع أصبح يعرف ما هي "البيتكوين" وأخواتها من العملات المشفرة والافتراضية كـ"الإيثيريوم" و الـ "الريبل". لكن القليل قد سمع بعملة "سولاركوين"، والتي اشتق اسمها من solar power أو الطاقة الشمسية. عملة "السولار كوين" قابلة للتداول والمشاركة والبيع والشراء كغيرها من العملات المشفرة لكنها الوحيدة الصديقة للبيئة! فكيف ذلك؟

لا تكلفك طاقة بل هي تنتج الطاقة

ومن المعروف أن تعدين عملة البيتكوين وغيرها يستهلك كثيرا من الموارد فهناك الكهرباء "الطاقة" اللازمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر لفترات متواصلة قد تصل إلى عام كامل للحصول على "بيتكوين" واحدة عن طريق تسجيل المعاملات التي تتضمنها، كأن يصبح جهازك "دفترا" لتسجيل هذه المعاملات، فضلا عن تكلفة مئات وأحيانا آلاف من أجهزة الكمبيوتر التي تُستهلك بحثا عن العملة.

أما في حال "سولار كوين" فالوضع مختلف. يقول نيكولاس غوغرتي وهو مؤسس عملة "سولار كوين": الشرط الوحيد لحصولك بالمجان على "سولار كوين" واحدة هو قيامك بتوليد ميغاواط واحد/ساعة من الكهرباء عن طريق ألواح شمسية تمتلكها. أي أنك إذا كنت شخصا طبيعيا أو شركة أو مؤسسة حكومية وكانت لديك ألواح شمسية لتوليد الطاقة على سطح منزلك أو في فنائك الخلفي فإنك تستطيع المطالبة بالحصول على "سولاركوين". فتذهب ببساطة إلى موقع solarcoin.org وهو الممثل لـ منظمة solarcoin الأميركية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز إنتاج الطاقة الشمسية عالميا عن طريق منحك عملات مجانية، ثم تقوم بتقديم الطلب وإثبات مالديك من ألواح شمسية مولدة للطاقة، فيقومون بإرسال العملات المجانية إلى محفظتك وتصبح ملكك.

ويعتبر معروض عملة البيتكوين محدوداً عند 21 مليون عملة بحلول عام 2140 ، كذلك هو حال "سولاركوين" لكن الفرق كبير وهو أن عرض "سولاركوين" محدود لمدة أربعين عاما بإنتاج 97500 تيراواط من الطاقة الكهربائية، وللعلم فهذه الطاقة تعادل استهلاك العالم بأجمعه من الكهرباء لمدة أربع سنوات، وعلى الرغم من استخدامها تقنية البلوكتشين إلا أن "سولاركوين" تعتمد تقنية منخفضة الكربون تدعى نظام Proof of Stake ، ويعني المصادقة على التحويلات وفقاً للكتلات التي لها كمية كبيرة من العملات، وذلك للحفاظ على نظام المصدر المفتوح. وتعتمد خوارزمية نظام Proof of Stake طاقة أقل بكثير من الطرق المستخدمة في العملات الافتراضية الأخرى.

قابلة للتداول والتقاسم والبيع

وتعتمد هذه العملة "الخضراء" على تقنية البلوك تشين وهي نفسها التي تعتمد عليها "البيتكوين"، وهي قابلة للتداول في منصات مخصصة لها ويبلغ سعرها عند كتابة هذا المقال 1.37 دولار، وتحكمها عوامل العرض والطلب كغيرها من العملات المشفرة. وتستطيع تقاسمها وإرسالها إلى أشخاص آخرين لديهم المحفظة الإلكترونية.

أكواباور.. أول شركة تحصل على "سولار كوين"

واعتمدت شركة أكواباور السعودية للطاقة وهي من الشركات الرائدة عالميا في إنتاج الطاقات المتجددة وتحلية المياه، نظام عملة "سولاركوين" الرقمي، لتكون بذلك أول شركة منتجة للطاقة في العالم تعتمد هذا النظام، وسيتم مكافأة أكوا باور من خلال الـ"سولار كوين" لمساعدتها في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال إنتاج الطاقة الشمسية.