خسائر حادة بسوق مصر والأسهم تخسر 11 مليار جنيه في أسبوع

دفعت المبيعات المكثفة للمستثمرين المصريين والعرب مؤشرات البورصة المصرية إلى العودة للأداء العرضي المائل للهبوط.

وتكبدت الأسهم المدرجة أكبر خسائر أسبوعية منذ بداية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط البيعية القوية، فيما قلصت مشتريات المستثمرين الأجانب من حدة الخسائر التي كان من المتوقع أن تتكبدها جميع الأسهم المدرجة في ظل موجة الهبوط الحالية.

وشهدت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح طفيفة من قبل المستثمرين المصريين.

واقتصرت جلسات تداول الأسبوع الجاري على أربعة جلسات فقط، بعدما قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار اليوم الخميس إجازة رسمين بمناسبة عيد الشرطة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.1 مليار خلال تعاملات الأسبوع بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.28% بعدما تراجع من مستوى 861.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 85037 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.56% بعدما خسر نحو 241 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً من مستوى 15411 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 15170 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 827.9 مليون سهم، بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.82% بعدما وصل بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 78.47 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 306.09 مليون جنيه، بحجم تداولات 3.9 مليون سهم.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.05% فاقداً نحو 9 نقاط بعدما انخفض من مستوى 855 نقطة خلال إقفال الأسبوع الماضي ليسجل نحو 846 نقطة بنهاية تعاملات جلس أمس الأربعاء.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.03% فاقداً نحو 21 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2037 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2016 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نخو الشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي 1.2 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 1.1 مليار جنيه و113 مليون جنيه على التوالي.