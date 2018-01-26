الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بفعل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعدما هبطت من أعلى مستوى في عام ونصف العام في الجلسة السابقة مع استمرار ضعف الدولار، على الرغم من تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة قوة العملة.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1355.16 دولار للأونصة وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8%.

وكان الذهب سجل في التعاملات الفورية أمس الخميس 1366.07 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس آب 2016 لكنه بدد مكاسبه بعد أن صرح ترمب لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا بأنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1354.70 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 88.438 يوم الخميس. وانخفض المؤشر 0.6% إلى 88.858 في أحدث قراءة له.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% في التعاملات الفورية إلى 17.46 دولار. وكان المعدن لامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمس الخميس عند 17.69 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 1015 دولارا للأونصة. وكانت أسعار المعدن سجلت أمس الخميس أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2017 عند 1027.60 دولار للأونصة.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1095.60 دولار للأوقية. واتجه المعدن إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بانخفاض بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.