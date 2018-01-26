كيف تحرك السوق السعودي خلال أسبوع؟

أنهى سوق التداول السعودي تداولاته الأسبوعية على انخفاض بمقدار 17 نقطة، وبنسبة 0.23% عند مستوى 7521 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.6 مليار ريال هذا الأسبوع.

وسجلت كل من كيان السعودية، جرير، سلامة، الأهلي وتكافل الراجحي أعلى سعر لها منذ 52 أسبوعا، كما سجل سهم سابك أعلى سعر له منذ ثلاث سنوات ونصف عقب إعلان الشركة شراءها حصة قدرها 25% من أسهم شركة "كلارينت السويسرية".

من جهة أخرى، تراجع سهم سافكو بأكثر من 4.5% عند 66.71 ريال نتيجة لانخفاض أرباح الشركة بنهاية الربع الرابع بنسبة 77%.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الأكثر صعودا والأكثر هبوطا خلال الأسبوع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات في السوق السعودية

• ارتفعت أرباح شركة "ينساب" إلى 2.37 مليار ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بارباح 2.34 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.

• استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على 25% في المئة من شركة Clariant AG السويسرية من شركتي 40 North وCorvex Management وستمول "سابك" صفقة الشراء عن طريق تمويل من البنوك الخارجية، علما أنه بحسب القيمة السوقية للشركة السويسرية، فإن قيمة الصفقة تبلغ 2.4 مليار دولار.

• تراجعت أرباح الأسمدة العربية السعودية "سافكو" في الربع الأخير من العام الماضي 77% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 63 مليون ريال. وجاءت النتائج أدنى بكثير من متوسط التوقعات البالغة 250 مليون ريال. وعلى مدار العام الماضي بأكمله، تراجعت الأرباح 15% خلال العام الماضي إلى 879 مليون ريال.

• ذكرت وكالة بلومبرغ، أن شركة معادن السعودية تعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالريال، في الأسبوع الأول من شهر فبراير المُقبل بقيمة 4 مليارات ريال.

• أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين – ميدغلف - عن استلامها خطابا من أحد كبار مساهميها لدعوة عقد اجتماع جمعية عامة للمساهمين، وذكرت ميدغلف أن المساهم الذي يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة قد طلب الاجتماع في أقرب وقت للنظر في عزل مجلس إدارة الشركة على مستوى الرئيس ونائبه والأعضاء وانتخاب مجلس إدارة جديد.

• تراجعت أرباح شركة "المراعي" 4% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2016 لتبلغ 513 مليون ريال.

وجاءت أرباح الشركة دون متوسط توقعات الأهلي التجاري وسيكو البالغة 540 مليون ريال. وعلى مستوى العام بأكمله، ارتفعت الأرباح 2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016 لتبلغ 2,18 مليار ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات في دول الخليج والدول الأخرى، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 75 هللة للسهم وبإجمالي توزيعات 750 مليون ريال.

• أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن حصولها على تمويل تجسيري دولي مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي، وستكون مدة اتفاقية التمويل لسنة واحدة اعتباراً من تاريخ التوقيع وسيدفع المبلغ على دفعة واحدة.

•تراجعت أرباح السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" خلال الربع المالي الثالث الذي انتهى في ديسمبر الماضي بأكثر من 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه لتحقق 58.3 مليون ريال، وعزت "سدافكو" التراجع إلى الانكماش الملحوظ في قاعدة المستهلكين.

• أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن صدور الشروط والأحكام لطرح 65 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة في صندوق "سدكو كابيتال ريت".

• حققت زين أول أرباح سنوية في تاريخها، حيث أعلنت عن تسجيل أرباح في 2017 بقيمة 12 مليون ريال، هذا بالمقارنة مع خسائر بقيمة 980 مليون ريال في 2016، جاء تحول "زين" للربحية نتيجة أسباب عدة من بينها، نمو إيرادات البيانات وانخفاض تكلفة المكالمات الدولية، إلى جانب تراجع في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة لمدة خمس عشرة سنة إضافية.