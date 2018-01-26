نيكاي يغلق منخفضاً مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع، وكان أداء قطاعي التعدين والشركات المالية دون أداء السوق.

وانخفض المؤشر القياسي 0.2% إلى 23631.88 نقطة بعدما تذبذب أداؤه ارتفاعا وانخفاضا في التعاملات المبكرة. وعلى أساس أسبوعي، انخفض نيكاي 0.7%.

وخالف سهم فوجيتسو التوقعات بارتفاع بلغ 1.2% بعدما قالت الشركة إنها تجري مباحثات بشأن بيع أنشطتها في مجال الهاتف المحمول لصندوق الاستثمار بولاريس كابيتال، وهي صفقة قالت وسائل إعلام إن قيمتها قد تصل إلى 50 مليار ين، ما يعادل 456 مليون دولار.

وخسرت أسهم قطاع التعدين حيث تراجع مؤشرها 1.9%.

وأغلق سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية منخفضا 1.5%، بينما هبط سهم داي-إيتشي 1.6% وسهم نومورا القابضة 1%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1879.39 نقطة.