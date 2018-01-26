هذه هي حصيلة الأداء الأسبوعي لأسواق الإمارات

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على انخفاض بمقدار 63 نقطة عند مستوى 3468 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم.

ومن أهم أحداث هذا الأسبوع هو توزيع إعمار العقارية 4 مليارات درهم من عائدات طرح وحدتها إعمار للتطوير للاكتتاب العام، وتأثر سعر السهم سلبيا بعد التوزيع لينخفض بنسبة 6.5% أسبوعيا ويقترب من أقل سعر له منذ 52 أسبوعا والمسجل عند 6.75 درهم.

من جهة أخرى من المتوقع إعلان نتائج أرباح البنوك والشركات الأسبوع المقبل بالإضافة إلى إعتماد مجالس الإدارات للتوزيعات السنوية والتي ستعطي صورة أوضح للمستثمرين عن الوضع الحالي والمستقبلي للشركات.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 157 مليون درهم، كمحصلة شراء.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 116 مليون درهم، كمحصلة شراء.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق دبي المالي

- اقترح مجلس إدارة بنك الإسلامي توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 من الشهر القادم.

- أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن بيع كامل حصتها في إيميكول لخدمات التبريد لشركة دبي للإستثمار بقيمة 500 مليون درهم

- أعلن مصرف عجمان عن ارتفاع أرباح السنوية 5% لتصل إلى 133 مليون درهم مقارنة 126 مليونا عن العام 2016

- أعلنت شركة أموال الدولية للاستثمار أنها تلقت عرض استحواذ من شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، يذكر أن شعاع استحوذت على 8% من أموال الدولية في شهر يوليو الماضي.

وفي سوق أبوظبي، أنهى السوق الأسبوع على ارتفاع بمقدار 18 نقطة عند مستوى 4643 نقطة، وبتداولات بلغت 800 مليون درهم.



وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3 ملايين درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق أبوظبي المالي:

- في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، قال Patrick Allman-Ward الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الشركة ستقوم باستئناف الحكم التي أصدرته المحكمة في بريطانيا في 29 من الشهر الجاري.

وقال إن المستشارين الماليين لدى الشركة قاموا بإجراء مناقشات مع حملة صكوك محليين حيال التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وإن الشركة لا تتفاوض مباشرة مع حملة الصكوك.

وأضاف أننا قمنا بحل النزاع مع حكومة إقليم كردستان وحصلنا على دفعة من التسوية نقدية 210 ملايين دولار.

كما حسنا إنتاجنا في مصر بشكل كبير، والحكومة المصرية سددت العام الماضي 110 ملايين دولار من مستحقاتها وبالتالي الاحتياطي النقدي لدى دانة غاز بلغ 567 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.