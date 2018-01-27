أسوأ خسارة أسبوعية للدولار الأميركي في 7 أشهر

ظل الدولار ضعيفا أمام سلة من العملات وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، مع تضرره من تعليقات أدلى بها مسؤولون أميركيون كبار هذا الأسبوع تدعم ضعف العملة الخضراء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.37 بالمئة إلى 89.063 في ختام جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيا الأسبوع على هبوط قدره 1.6 بالمئة.

وفشلت تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يريد أن يرى الدولار "قويا" في إقالة العملة الأميركية من عثرتها، وذلك بعد يوم من قول وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن تراجع العملة سيساعد ميزان التجار الأميركي في الأجل القصير.

وصعد اليورو 0.19 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2419 دولار، بعد أن سجل، الخميس، أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام عند 1.2536 دولار.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر أمام العملة اليابانية بعد أن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي، إن البنك يتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة معتدلة وأن ترتفع توقعات التضخم قليلا هذا العام.

ورغم أن الين تراجع عن بعض مكاسبه في وقت لاحق من الجلسة إلا أن الدولار سجل في نهاية التعاملات 108.70 ين، منخفضا 0.63 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وارتفع الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار وسط تزايد التفاؤل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيانات اقتصادية إيجابية.