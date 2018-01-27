خسائر ضخمة تلاحق العملات الرقمية.. 201 مليار دولار

خسائر عنيفة تكبدها التجار ومتداولو العملات الرقمية الإلكترونية منذ بداية العام الجاري، ربما تكون الأصعب في تاريخ سوق العملات الإلكترونية التي قفزت بسرعة ونسب "صاروخية" خلال العام الماضي.

ومثلما كان الصعود صاروخياً خلال العام الماضي، جاء الهبوط بسرعة خاطفة خلال نحو 25 يوماً في عمر العام الجاري، حيث شهد العام الماضي ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية من نحو 17.735 مليار دولار في بداية العام 2017 إلى نحو 712 مليار دولار في نهاية العام بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3914%محققة أرباح إجمالية تتجاوز نحو 694.36 مليار دولار.

وما بين خسائر تقدر بنحو 97% ومكاسب تتجاوز 25% جاء أداء أكبر 5 عملات رقمية إلكترونية خلال الأيام الماضية من العام الجاري، والتي خسرت في المجمل نحو 201 مليار دولار من إجمالي قيمتها السوقية بنسبة تراجع تقدر بنحو 28.23% بعدما تراجعت من مستوى 712 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 511 مليار دولار في وقت متأخر من تعاملات أمس الجمعة.

وفي مقدمة العملات التي تكبدت خسائر قاسية حلت عملة "ريبل" والتي هوت من مستوى 3.81 دولاراً في تعاملات بداية العام إلى نحو 1.17 دولار في تعاملات أمس فاقدة نحو 2.64 دولاراً من قيمتها بنسبة خسائر تقدر بنحو 61.4%.

وحلت عملة "بيتكوين كاش" في المركز الثاني بخسائر تقدر بنحو 63.64% بعدما فقدت نحو 2654 دولاراً من قيمتها بعدما تراجعت من مستوى 4167 دولاراً في تداولات بداية العام إلى نحو 1515 دولار في تعاملات أمس الجمعة.

وفي المركز الثالث جاءت عملة "ليتكوين" والتي هوت خلال ثلاثة أسابيع من مستوى 372 دولاراً إلى مستوى 166 دولار في تعاملات أمس فاقدة نحو 204 دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 55.37%.

وجاءت عملة "بيتكوين" الأكثر انتشاراً وتداولاً في المركز الرابع بعدما هوت بنسبة 46.3% فاقدة نحو 9.052 الف دولاراً من قيمتها بعدما تراجعت من مستوى 19.535 ألف دولار في تعاملات بداية العام إلى مستوى 10.483 الف دولار في تعاملات أمس.