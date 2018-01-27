وول ستريت تصعد بدعم ضعف الدولار وأرباح الشركات

صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق عند مستويات قياسية جديدة، مدعومة بموجة جديدة من تقارير قوية لأرباح الشركات واستمرار ضعف الدولار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 223.92 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 26616.71 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 33.62 نقطة، أو 1.18 بالمئة ليغلق عند 2872.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 94.61 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 7505.77 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود داو جونز 2.08 بالمئة، وستاندرد آند بورز 2.22 بالمئة، وناسداك 2.31 بالمئة.