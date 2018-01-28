نصف مليار دولار.. أكبر قرصنة في تاريخ العملات المشفرة !

تعرضت "Coincheck" ، وهي بورصة رئيسية في اليابان للعملات المشفرة، لهجوم إلكتروني نتج عنه خسائر أموال افتراضية بأكثر من 530 مليون دولار، وهي أكبر خسائر في تاريخ العملات المشفرة.

يذكر أنه في عام 2014، تقدمتMt Gox والتي تولت 80% من التعاملات العالمية للبتكوين، بطلب لإشهار الإفلاس بعد أن خسرت ما يعادل حينها نصف مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن خسائر عنيفة تكبدها التجار ومتداولو العملات الرقمية الإلكترونية منذ بداية العام الجاري، ربما تكون الأصعب في تاريخ سوق العملات الإلكترونية التي قفزت بسرعة ونسب "صاروخية" خلال العام الماضي.

ومثلما كان الصعود صاروخياً خلال العام الماضي، جاء الهبوط بسرعة خاطفة خلال نحو 25 يوماً في عمر العام الجاري، حيث شهد العام الماضي ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية من نحو 17.735 مليار دولار في بداية العام 2017 إلى نحو 712 مليار دولار في نهاية العام بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3914%، محققة أرباحا إجمالية تتجاوز نحو 694.36 مليار دولار.

وما بين خسائر تقدر بنحو 97% ومكاسب تتجاوز 25% جاء أداء أكبر 5 عملات رقمية إلكترونية خلال الأيام الماضية من العام الجاري، والتي خسرت في المجمل نحو 201 مليار دولار من إجمالي قيمتها السوقية بنسبة تراجع تقدر بنحو 28.23% بعدما تراجعت من مستوى 712 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 511 مليار دولار في وقت متأخر من تعاملات الأول من أمس الجمعة.