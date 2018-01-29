احتياطيات "ساما" الأجنبية تقفز ملياري دولار في ديسمبر

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الماضي، حيث نما صافي الأصول الأجنبية بملياري دولار في ديسمبر، لتصل إلى 489 مليار دولار.

وكانت الاحتياطيات قد ارتفعت بنحو مليار دولار في نوفمبر الماضي، و8 مليارات و300 مليون دولار في أكتوبر.

ولم يفسر المركزي السعودي أسباب ارتفاع الاحتيطيات وإن كانت الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط، قد ساهمت في زيادة الإيرادات وتخفيف السحب من الاحتياطيات.

وزادت الأصول الاحتياطية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر إلى ديسمبر 2017)، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2017.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.24 تريليون ريال، مقابل 1.23 تريليون ريال، بزيادة 6.3 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 0.5 %. واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 66.6 % من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 585.2 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 583.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.2 %، وقيمة 1.3 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.

ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 31.4 % من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج. أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فقد تراجع إلى 5.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.09 مليار ريال في شهر نوفمبر، بنسبة 5.2 %، وقيمة 318 مليون ريال.