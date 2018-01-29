نيكاي يتخلى عن مكاسبه ويغلق مستقراً..لهذه الأسباب

أغلق المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية مستقرا في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، وسط مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات إنتاج رقائق الذاكرة التي عوضت ضعف الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي لا سيما شركات السكك الحديدية والبناء.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقرا عند 23629.34 نقطة بعدما سجل مكاسب في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم شركة شين اتسو كيميكال لمنتجات السليكون 4.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح وتوقعات التوزيعات للسنة المنتهية في مارس/آذار، بينما زاد سهم سومكو لرقائق السليكون 2%.

كما سجل منتجو معدات صناعة الرقائق أداء أفضل من السوق بوجه عام، حيث زاد سهم طوكيو إلكترون 1.3 بالمئة، وأدفانتست كورب 1.8 بالمئة.

لكن أسهم الشركات المشغلة للسكك الحديدية تراجعت، إذ فقدت شركة سكك حديد شرق اليابان 1.2 بالمئة، وسكك حديد غرب اليابان 0.9 بالمئة.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسب طفيفة مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1880.45 نقطة.