التسويات تصعد بالأسهم السعودية لأعلى مستوى في عامين

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 62.81 نقطة ليقفل عند مستوى 7631.17 نقطة هو الأعلى منذ أكتوبر 2015، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أداء ضعيفا. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.8 بالمئة في تعاملات نشطة بعد إعلان النائب العام بالمملكة عن قيمة تسويات مكافحة الفساد الذي جاء في أواخر جلسة التداول.

وقال بيان للنائب العام إن هناك 56 شخصا محتجزون الآن في إطار الحملة، انخفاضا من الأعداد السابقة، وإن التسويات جمعت نحو 400 مليار ريال تعادل نحو 107 مليارات دولار في تسويات مالية مع المحتجزين.

وقال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إن سياسات التوطين، عادت بمنافع على إيرادات الشركات العاملة في مبيعات الإلكترونيات والهواتف الذكية والاتصالات، موضحاً في مقابلة مع "العربية" أن النشاط في السوق يعكس نجاح تنفيذ الخطط الطموحة في هذا الصدد.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رعاية، وكيان السعودية، والمواساة، ومدينة المعرفة، ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وأسيج، والبابطين، وشمس، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.65% و2.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 2.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3065.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 532 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 27 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.