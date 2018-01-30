ما هي خيارات الكويت بعد تأجيل إصدار السندات الدولية؟

قال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، إن لدى الكويت خيارات عديدة غير إصدارات السندات في تمويل ميزانيتها، وسد العجز فيها.

وأوضح الطواري في مقابلة مع "العربية" أن إصدار الكويت للسندات سيكرس اسمها في سوق الدين الدولية، لكن الحكومة اصطدمت بعدم موافقة البرلمان على قانون الدين العام، الذي يحدد سقف الإقراض، وقيمته.

وقال إن لدى الكويت فرصة للسحب من الاحتياطيات المالية لديها أو فرض ضرائب، لكن الحكومة في الميزانية الحالية أكدت أنها لن تمس الدعم الذي يتعلق بالمواطنين.

وكانت حكومة الكويت، أقرت ميزانية البلاد، مع وضع سقف للمصروفات بـ20 مليار دينار، لتبلغ قيمة العجز المتوقع بعد خصم الـ10% لاحتياطي الأجيال القادمة، عند 6.5 مليار دينار، فيما يبلغ العجز قبل الخصم نحو 5 مليارات دينار، أو ما يعال 17 مليار دولار.