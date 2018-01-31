ترمب: سنعمل على تحفيز الاقتصاد وتأهيل البنية التحتية

تراجع الدولار مقابل سلة عملات كبرى منافسة اليوم الأربعاء في تفاعل ضعيف مع خطاب حالة الاتحاد الذي دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس لتمرير تشريع يضمن إنفاقا جديدا على البنية التحتية لا يقل عن 1.5 تريليون دولار.

وقال ترمب "سوف نبني طرقات وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر أنحاء البلاد، وسوف نفعل ذلك بقلوب أميركية وسواعد أميركية وعزم أميركي".

وأكد ترمب أمام الكونغرس أن الدول "المنافسة" للولايات المتحدة "مثل الصين وروسيا" تهدد "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا"، مشدداً على أن انتهاج "الضعف إزاءها هو الطريق المحتوم نحو النزاع".

وفي خطابه الأول عن حالة الاتحاد قال ترمب إن ضمان "قوة" الولايات المتحدة يتطلب من الكونغرس إقرار التمويل اللازم للقوات المسلحة الأميركية، ولاسيما من أجل "تحديث وإعادة بناء ترسانتنا النووية"، بغية "جعلها قوية وشديدة بما يكفي لردع أي عدوان.

ونسب ترمب إلى نفسه الفضل في مكاسب اقتصادية أميركية منها الارتفاع الكبير لسوق الأسهم وانخفاض معدل البطالة. وتفاخر بالنمو الاقتصادي الذي يعتقد أنه سيحدث نتيجة للتخفيضات الضريبية التي مررها الجمهوريون في الكونغرس في أواخر العام الماضي. وأكد أنه سيتم إدخال نظام ضريبي جديد حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى منافسة 0.1% إلى 89.062 في أحدث قراءة ليظل فوق أدنى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ نحو 88.43 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2423 دولار.

وهبط الين لفترة وجيزة بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من سندات الحكومة اليابانية في الأجل المتوسط في إجراء يُنظر إليه على أنه إنذار من استمرار زيادة العائد على السندات.

وبلغ الدولار أعلى مستوى خلال الجلسة عند 109.095 ين بعد فترة قصيرة من إعلان بنك اليابان المركزي. لكن العملة الأميركية قلصت في وقت لاحق مكاسبها ليجري تداولها عند 108.79 ين.