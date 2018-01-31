محافظ بنك إنجلترا يشيد بتعليقات ترمب بشأن الدولار

أشاد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي بتعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي عبًر فيها عن رغبته في أن يكون الدولار قويا.



وأبلغ كارني أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني عندما سئل عن ضعف العملة الأميركية مؤخرا "أقدر تعليقات الرئيس ترمب يوم الجمعة الماضي بشأن الدولار".



ومضى قائلا "الاقتصاد الأميركي قوي جدا. بالتأكيد فإن أسس الاقتصاد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر متينة جداً".



وهبط الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى الأسبوع الماضي عندما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه ليس قلقا بشأن اتجاه العملة الأميركية في الأجل القصير. وفي وقت لاحق قال ترمب إنه يريد أن يرى الدولار قويا.



وأثارت تعليقات منوتشين مخاوف بين بعض صانعي السياسة النقدية حول العالم، ومن بينهم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي.