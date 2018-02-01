الذهب يهبط قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه ألمح لرفعها في وقت لاحق هذا العام، وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الذي يصدر غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على حالة أكبر اقتصاد في العالم.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1339.71 دولار للأونصة. ولامس المعدن الأصفر 1332.30 دولار للأونصة في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير.



واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير دون تغير يذكر تقريبا عند 1339 دولارا للأونصة.



وقال المركزي الأميركي إن من المرجح أن يتسارع التضخم هذا العام مما يعزز التوقعات بأن تكاليف الاقتراض ستواصل الارتفاع في ظل قيادة الرئيس القادم للاحتياطي الاتحادي جيروم باول.



واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم بعد أن ألمح المركزي الأميركي إلى ثقته بشأن التضخم والنمو في اقتصاد الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 17.25 دولار للأونصة في حين تراجع البلاتين 0.9 في المئة إلى 991 دولارا للأونصة.



وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1019.50 دولار للأونصة بعدما تراجع لأدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر عند 1013.72 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.