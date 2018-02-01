نيكاي يرتفع للمرة الأولى في 7 أيام بدعم انخفاض الين

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الخميس بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها على مدى ستة أيام، ودفع معظم القطاعات صوب الصعود، بدعم مع تراجع الين وإعلان شركات عن نتائج أعمال قوية.



وزاد المؤشر نيكاي القياسي 1.7% ليغلق عند 23486.11 نقطة بعد أن انخفض على مدى ست جلسات متتالية.



وقفزت أسهم فوجي فيلم هولدنجز 12% بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري شركة زيروكس في صفقة بقيمة 6.1 مليار دولار.



وقفزت أسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ثاني أكبر بنك في اليابان من حيث القيمة السوقية، ومجموعة ميزوهو المالية، ثالث أكبر بنك، 4.4% و2.2% على الترتيب بعد إعلان المجموعتين عن مكاسب كبيرة في محفظتيهما للأسهم.



وارتفع سهم هينو موتوز ثمانية بالمئة بعد أن رفعت شركة تصنيع الشاحنات توقعاتها لصافي ربح العام بأكمله.



وعلى الجانب الآخر انخفضت أسهم فوجيتسو 13% بعد أن تراجع الربح التشغيلي للشركة 29.3% في الفترة بين أبريل نيسان وديسمبر كانون الأول.



وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8% لينهي اليوم عند 1870.44 نقطة، مع ارتفاع 32 من بين 33 قطاعا فرعيا.