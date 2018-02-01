خسائر حادة للعملات الرقمية وبيتكوين تتجه لـ9 آلاف دولار

واصلت العملات الرقمية الإلكترونية موجة الخسائر العنيفة التي بدأت مطلع العام الجاري، فاقدة نحو 35 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.

وخسرت بيتكوين في تعاملات اليوم 9%، إلى 9370 دولار.

ومنذ أعلى صعود سجلته العملات الإلكترونية في الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم فقدت العملات الرقمية الإلكترونية نحو 227 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة تراجع تقدر بنحو 31.88% بعدما هوت من مستوى 712 مليار دولار في نهاية تعاملات 22 ديسمبر الماضي إلى نحو 485 مليار دولار في الوقت الحالي.

وبنهاية تعاملات شهر يناير الماضي كانت عملة "بيتكوين" قد فقدت 44.2 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت نحو مائتي مليار دولار في مطلع 2018، لتسجل بذلك أقوى خسارة شهرية على الإطلاق.

لكن خلال تعاملات أمس وحتى تعاملات صباح اليوم، تكبدت العملات الرقمية خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار بعدما هوت قيمتها السوقية من مستوى 521.2 مليار دولار إلى نحو 485.7 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتشهد العملات الإلكترونية خسائر حادة وعنيفة منذ بداية العام الجاري بعدما اتجهت حكومات الدول إلى تشديد القبضة على هذه السوق في محاولة لإخضاعها للإجراءات التنظيمية بعد ارتفاعها بمستويات قياسية خلال العام الماضي.

وجاءت الخسائر بدعم التراجع العنيف لعملة "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية الإلكترونية والتي هوت دون مستوى 10 آلاف دولار خلال الساعات الماضية.

وهبطت قيمة عملة "بيتكوين" بأكثر من 5.4% لتتراجع إلى مستوى 9543 دولارا في الوقت الحالي بقيمة سوقية تبلغ نحو 162.419 مليار دولار.

وسجلت عملة "بيتكوين كاش" انخفاضاً بنسبة 7.3% لتتراجع قيمتها السوقية إلى نحو 1385.5 دولار. وأيضاً هوت عملة "ريبل" بأكثر من 7.3% لتصل قيمتها السوقية الإجمالي إلى نحو 1.05 دولار في الوقت الحالي.

في المقابل، صعدت عملة "إيثريوم" بنحو 1% تقريباً لتسجل قيمتها السوقية الإجمالية نحو 1107.9 دولار في الوقت الحالي.