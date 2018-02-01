CI CAPITAL:سعر الجنيه قبل الإصلاحات المالية غير منطقي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سي أي" كابيتال محمود عطالله أن سعر العملة المصرية قبل الإصلاحات المالية كان غير منطقي، وكان يعيق دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.

وتوقع عطالله ، في لقاء مع "العربية"، أن تنخفض أسعار الفائدة ما سيوجه الاهتمام إلى البورصة والأسهم.

وفي سياق متصل، أشار إلى ضرورة زيادة المنتجات المالية في البورصة المصرية.

وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 20 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل أكثر من عام.

وفقد الجنيه نصف قيمته بعد قرار تحرير سعر الصرف وأدى ذلك إلى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذونات الخزانة الحكومية.

كما أدى تعويم العملة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس في 10 أشهر .