الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل نشر بيانات أميركية

انخفض الذهب مع صعود الدولار مقابل اليورو قبيل نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المرتقبة بشدة اليوم الجمعة، لاستشفاف إشارات على آفاق أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات المبكرة، وإن كان ظل على مسار تسجيل خسائر للأسبوع السابع على التوالي. وشكلت الإشارات المبكرة على ارتفاع العملة الأميركية ضغطا على الذهب المقوم بالدولار.

وانخفض المعدن الأصفر 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1345.22 دولار للأونصة ولم يسجل تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران عند 1353.10 دولار للأونصة.

وسيكون من شأن تسجيل بيانات أفضل من التوقعات زيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام، مما سيزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 17.11 دولار للأونصة بينما نزل البلاتين 1.4% إلى 991.60 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1042.72 دولار للأونصة.