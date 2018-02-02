اليورو قرب أعلى مستوى في 3 أعوام مع ارتفاع الدولار

تماسك اليورو فوق 1.25 دولار، اليوم الجمعة، في استمرار لأدائه الأسبوعي القوي مع عدم ارتفاع الدولار على الرغم من زيادة العائد على السندات الأميركية في الوقت الذي أدى فيه الانتعاش الاقتصادي بمنطقة اليورو والتوقعات بتشديد السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية العملة الأوروبية الموحدة.

وارتفع العائد على السندات الأميركية التي أجلها عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أربع سنوات مع تحسن توقعات التضخم بفعل النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط بينما بدأت البنوك المركزية تبدو أكثر ميلا إلى تشديد السياسة النقدية.

لكن الارتفاع في العائد الذي من المفترض أن يقود الدولار إلى الصعود لم يحدث أثرا إلى الآن.

وأظهر مسح نشرت نتائجه، أمس الخميس، أن الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي واصلت التحسن الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يكون البنك المركزي الأوروبي على مسار تطبيع سياسته النقدية.

وجرى تداول اليورو دون تغير يذكر مقابل العملة الأميركية عند 1.2505 دولار، وهو مستوى قريب من الأعلى في ثلاث سنوات الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع عندما بلغ 1.2538 دولار. وخلال الأسبوع زاد اليورو نحو 0.6%.

ومقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تنشر في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وعزز الدولار مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملة اليابانية، وهو ما ساعده على الابتعاد عن أدنى مستوى في أربع أشهر الذي سجله قبل أسبوع عندما بلغ 108.28 ين. وارتفع الدولار 0.4% خلال اليوم إلى 109.32 ين.

وواصل اليوان الصيني ارتفاعه الذي حققه في الآونة الأخيرة مقابل الدولار حيث ارتفع إلى 6.2773، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام. واليوان مرتفع 0.8% هذا الأسبوع.