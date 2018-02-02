"التجاري الدولي" يعمق خسائر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأسبوع الثاني على التوالي تراجعه بعدما كان قد كسر مستوى 15500 نقطة خلال تعاملات النصف الثاني من الشهر الماضي.

وفيما أغلق المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء بضغوط قوية من الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي، جاء أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقاً إيجابياً بعد استمرارهم في المربع الأخضر.

وجاءت خسائر المؤشر الرئيسي بسبب المبيعات القوية من قبل المستثمرين المصريين في إطار عمليات جني أرباح طفيفة بعد موجة ارتفاع وأرباح قياسية واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 15 ألف نقطة خلال الفترات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.7 مليار خلال تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.25% بعدما ارتفع من مستوى 850.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 861.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% بعدما خسر نحو 82 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً من مستوى 15170 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 15088 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 879.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.59% في أسبوع عند مستوى 78.93 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 540.3 مليون جنيه، وبحجم تداولات 6.7 مليون سهم.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 2.83% مضيفاً نحو 24 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 846 نقطة خلال إقفال الأسبوع الماضي ليسجل نحو 870 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.03% مضيفاً نحو 41 نقطة بعدما صعد من مستوى 2016 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2057 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وخلال تداولات الأسبوع، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي إجمالي بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة إجمالي بلغت نحو 1.39 مليار جنيه و10.15مليون جنيه على التوالي، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.